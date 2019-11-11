Son Dakika Haberleri: Kocaeli kök hücre bekleyen medine yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Kocaeli kök hücre bekleyen medine yaşamını yitirdi

Kocaeli kök hücre bekleyen medine yaşamını yitirdi

7 saat önce

Kök hücre bekleyen Medine yaşamını yitirdiKocaeli'nin Çayırova ilçesinde beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan ve kök hücre tedavisi olması gereken Medine Sakin (13)yaşam mücadelesini kaybettiÇayırova ilçesinde Bahattin Sakin ve Emine Sakin çiftinin kızları Medine Sakin, 5 yıl...

Kök hücre bekleyen Medine yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan ve kök hücre tedavisi olması gereken Medine Sakin (13)yaşam mücadelesini kaybetti

Çayırova ilçesinde Bahattin Sakin ve Emine Sakin çiftinin kızları Medine Sakin, 5 yıl önce kalbinin durması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konan ve evine gönderilen Medine yaklaşık 3 ay sonra tekrar rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan Medine tekrar iyileşmesi için Ukrayna'nın Kiev şehrinde kök hücre tedavisi görmesi gerekiyordu. Gerekli yardımların gelmemesi sonucu Medine'nin küçük bedeni daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.

Medine'nin cenazesi bugün Çayırova'nin Fazilet Camisinden kılınacak ikindi namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verilecek.

Kocaeli kök hücre bekleyen medine yaşamını yitirdi

Çayırova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:12 Kaynak: DHA
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