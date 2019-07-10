Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Kombi hırsızı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

KOCAELİ Kombi hırsızı yakalandı

13 dakika önce

Kombi hırsızı yakalandıİzmit'te inşaat halindeki bir binadan 4 adet kombi çalan hırsız yakalandı.

Kocaeli, Yalova, Güncel
Kombi hırsızı yakalandı
İzmit'te inşaat halindeki bir binadan 4 adet kombi çalan hırsız yakalandı.
İzmit Yeşilova Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binadan 16 ile 18 Haziran tarihleri arasında 4 adet yeni kombi çalındı. İnşaat sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik servis tarafından çalınan kombilerden birinin Yalova'daki bir binada aktifleştirildiğini bildirmesi üzerine harekete geçti. Yalova'ya giden ekipler, burada kombiyi evine takan kişi ile yaptıkları görüşmede, kombinin İstanbul'dan bu kişiye satıldığını öğrendi. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, İstanbul'daki satıcı ile temasa geçerek kombilerin S.A.(39) isimli bir kişi tarafından satıldıktan sonra İstanbul'da iki kez el değiştirdiği, daha sonra da çeşitli illerdeki alıcılara satıldığı bilgisine ulaştı.
Daha önce benzer suçlardan 4 adet sabıka kaydı bulunduğu belirlenen S.A., İzmit Yeşilova Mahallesi'nde yaşadığı eve operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. S.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ Kombi hırsızı yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da yarın sağanak yağış etkili olacak Katarlılar, İstanbul'daki iki oteli 93 milyon euroya satın alacak Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 12:47:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Kombi hırsızı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]