Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kongre Merkezi'nin Yapım Çalışması Sürüyor

Kocaeli Kongre Merkezi'nin Yapım Çalışması Sürüyor

1 saat önce

Kocaeli'nin en büyük kültür sanat merkezi olacağı belirtilen Kocaeli Kongre Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'nin Yapım Çalışması Sürüyor, System.String[]
Kocaeli'nin en büyük kültür sanat merkezi olacağı belirtilen Kocaeli Kongre Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sekapark alanındaki boru fabrikası alanında inşa edilen kongre merkezinin Doğu Marmara bölgesinin en önemli kültür merkezi olacağı kaydedildi.

Merkezin inşasının 36 dönüm alanda gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Kongre merkezinde bin 300 kişilik ana kongre salonu, 4 adet 120 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 40 kişilik salon, 60 kişilik senato salonu ve idari ofisler, 2 adet 460 kişilik nikah salonu, farklı ölçeklerde toplantı odaları, atölyeler ve yeme içme birimleri bulunacak. Kültürel etkinliklerin çekim merkezi olacak kongre merkezine yaya, tramvay ve taşıtla rahatlıkla ulaşılabilecek." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Marmara, Kocaeli, Güncel
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