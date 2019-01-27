Kocaeli Kongre Merkezi'nin Yapım Çalışması Sürüyor
1 saat önce
Kocaeli'nin en büyük kültür sanat merkezi olacağı belirtilen Kocaeli Kongre Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli
'nin en büyük kültür sanat merkezi olacağı belirtilen Kocaeli Kongre Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sekapark alanındaki boru fabrikası alanında inşa edilen kongre merkezinin Doğu Marmara
bölgesinin en önemli kültür merkezi olacağı kaydedildi.
Merkezin inşasının 36 dönüm alanda gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Kongre merkezinde bin 300 kişilik ana kongre salonu, 4 adet 120 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 40 kişilik salon, 60 kişilik senato salonu ve idari ofisler, 2 adet 460 kişilik nikah salonu, farklı ölçeklerde toplantı odaları, atölyeler ve yeme içme birimleri bulunacak. Kültürel etkinliklerin çekim merkezi olacak kongre merkezine yaya, tramvay ve taşıtla rahatlıkla ulaşılabilecek." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:29 Kaynak: AA
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