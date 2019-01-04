Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi 1 Yaralı

Kocaeli Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi 1 Yaralı

1 saat önce

İzmit'TE sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi.

Kocaeli Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi 1 Yaralı, System.String[]
İzmit'TE sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada sürücü Sacit Kumru yaralandı.

Kaza İzmit Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gölcük yönünde ilerleyen Sacit Kumru idaresindeki 34 ULV 95 plakalı kamyonet, kasasındaki yükün kayması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde mahsur kalan sürücü Sacit Kumru'yu bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kumru, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

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