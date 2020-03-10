KOCAELİ Kontrolden çıkan otomobile arkadan gelen cip çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ Kontrolden çıkan otomobile arkadan gelen cip çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

KOCAELİ Kontrolden çıkan otomobile arkadan gelen cip çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

14 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobile arkadan gelen cip çarptı: 1 ölü, 1 yaralıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün yağmur yağışı nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobile arkadan gelen cipin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ Kontrolden çıkan otomobile arkadan gelen cip çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kontrolden çıkan otomobile arkadan gelen cip çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün yağmur yağışı nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobile arkadan gelen cipin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.15 sıralarında, İzmit-Kandıra yolu Kocaeli F Tipi Cezaevi mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Adem Açar (51) idaresindeki 41 LC 671 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu. Kerami Duymuş idaresindeki 41 ADK 990 plakalı cip duramayarak yol üzerinde yan duran otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Adem Açar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cip sürücüsü Kerami Duymuş ise ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen cip sürücüsünün yakınları kazayı görünce fenalık geçirdi. Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Otomobil sürücüsü Adem Açar'ın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerin çekiciler yardımıyla yoldan alınmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
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