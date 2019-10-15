Son Dakika Haberleri: Kocaeli kopan halatla yaşamını yitiren kaptan son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Kocaeli kopan halatla yaşamını yitiren kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli kopan halatla yaşamını yitiren kaptan son yolculuğuna uğurlandı

7 dakika önce

İspanya Sagunto limanında manevra yapan geminin kopan halatının başına çarpması sonucu yaşamını kaybeden geminin ikinci kaptanı emekli astsubay Muharrem Çimen(65), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde askeri törenle toprağa verileceği Aydın'a uğurlandı.

İspanya Sagunto limanında manevra yapan geminin kopan halatının başına çarpması sonucu yaşamını kaybeden geminin ikinci kaptanı emekli astsubay Muharrem Çimen(65), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde askeri törenle toprağa verileceği Aydın'a uğurlandı.

Olay 8 Eylül günü İspanya'nın Sagunto limanında meydana geldi. İskenderun'dan yüklenen rulo sacı İspanya'ya götüren gemi limanda manevra yaptığı sırada kopan halat geminin ikinci kaptanı Muharrem Çimen'in başına çarparak yaşamını kaybetmesine neden oldu. Emekli deniz astsubayı 2 çocuk babası Muharrem Çimen'in cenazesi evinin bulunduğu Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi. Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından askeri tören düzenlenirken, Çimen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Aydın'a gönderildi. Türkan Çimen eşinin cenazesi askerlerin omuzlarında taşınırken el sallarken, gözyaşlarını tutamadı.

Kocaeli kopan halatla yaşamını yitiren kaptan son yolculuğuna uğurlandı

İspanya, Kocaeli, Gölcük, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı İTÜ'lü profesör duyurdu: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:41:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli kopan halatla yaşamını yitiren kaptan son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]