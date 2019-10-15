Kocaeli kopan halatla yaşamını yitiren kaptan son yolculuğuna uğurlandı

İspanya Sagunto limanında manevra yapan geminin kopan halatının başına çarpması sonucu yaşamını kaybeden geminin ikinci kaptanı emekli astsubay Muharrem Çimen(65), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde askeri törenle toprağa verileceği Aydın'a uğurlandı.

Olay 8 Eylül günü İspanya'nın Sagunto limanında meydana geldi. İskenderun'dan yüklenen rulo sacı İspanya'ya götüren gemi limanda manevra yaptığı sırada kopan halat geminin ikinci kaptanı Muharrem Çimen'in başına çarparak yaşamını kaybetmesine neden oldu. Emekli deniz astsubayı 2 çocuk babası Muharrem Çimen'in cenazesi evinin bulunduğu Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi. Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından askeri tören düzenlenirken, Çimen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Aydın'a gönderildi. Türkan Çimen eşinin cenazesi askerlerin omuzlarında taşınırken el sallarken, gözyaşlarını tutamadı.