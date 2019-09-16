Son Dakika Haberleri: Kocaeli köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı
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Kocaeli köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı

46 dakika önce

Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı.

Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı bir kişi eline taşlar alarak yerde yatan köpeğe doğru yürüdü. Bu sırada iki çocuk, Amca dur amca diyerek uyarmaya çalıştı. Yaşlı kişi yerde yatan köpeğe büyük bir taşı hızla attı. Köpek canının yanmasıyla yerinden kalkarak kaçarken, bu sırada bir çocuk, Dayı ne yapıyorsun diyerek yaşlı adamın üzerine doğru gitti. Yaşlı adam çocuğa tokat savurarak elindeki diğer taşı çocuğun üzerine attı. Taş çocuğun vücuduna isabet ederken, yaşlı adam çocuğun üzerine yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki oluştu. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri paylaşırken, kurumları da harekete geçmesi için işaretledi.

Kocaeli köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı

Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
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