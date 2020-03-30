KOCAELİ Koronavirüs hamilelik sırasında bebeğe bulaşmıyor - Son Dakika
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KOCAELİ Koronavirüs hamilelik sırasında bebeğe bulaşmıyor

6 saat önce

Koronavirüs hamilelik sırasında bebeğe bulaşmıyorKOCAELİ'de bir hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.

Koronavirüs hamilelik sırasında bebeğe bulaşmıyor

KOCAELİ'de bir hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, koronavirüsle ilgili genel kuralların gebeler için de geçerli olduğunu belirterek, "Bugüne kadar gebelik sırasında Covid-19'a yakalananlarda anne karnında hastalığın bebeğe geçtiği henüz saptanmamıştır" dedi.

VM Medikal Park Kocaeli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, anne adaylarının koronavirüs semptomlarını göstermeleri durumunda hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi. Anne adaylarının kendilerini korumak için sosyal izolasyona önem vermesi gerektiğini belirten Dr. Tunçay, "Çin'in Wuhan kentinden çıkan Covid-19 enfeksiyonu tüm dünyaya yayılarak pandemi haline geldi. Türkiye'de de hastalarımız var. Bu hastalık ile ilgili genel kurallar gebeler için de geçerli. Seyahatler yasak, eve ziyaretçi kabulü yasaktır. Temaslı kişilerden uzak durmaya, kalabalık yerlerde bulunmamaya özellikle dikkat etmeliler. Eğer hasta kişiyle şüpheli bir temas olursa ve semptom da yoksa evde 14 gün kendilerini izole etmelidirler. Bu izolasyon sırasında kendisine bir oda ayrılmalı ve kişisel eşyalarını evdeki diğer kişilerden ayırmalıdır. Havlular, tabaklar veya yemek yediği çatal, bıçaklar gibi şeylerin tamamı ayrılmalıdır. Evdeki diğer kişilerle temasının olmamasına özellikle dikkat edilmelidir." dedi.

"GEBELERDE TÜM ENFEKSİYONLAR ÇOK DAHA AĞIR SEYREDER"

Hamile kadınların tüm enfeksiyon hastalıklarını hamile olmayanlara göre daha ağır geçirdiğini söyleyen Dr. Tunçay, "Gebelerde ateş, öksürük, halsizlik gibi bir belirti görülmesi halinde hastaneye başvurmaları gerekir. Hastanede yapılan testlerde gerekli görülürse hastanede yatırılabilirler. Gebelerde enfeksiyon tedavisi aynı gebe olmayanlar gibi yapılır. Biz gebelerde tüm enfeksiyonların gebe olmayanlara kıyasla çok daha ağır seyrettiğini ve daha ilerleyici olduğunu biliyoruz. Bu nedenle enfeksiyon tedavisi çok daha önem kazanmaktadır. Eğer enfeksiyon ilerlerse, gerekirse yoğun bakıma alınır ve entübe edilebilir. Yani solunum cihazına bağlanabilir. Bugüne kadar gebelik sırasında Covid-19'a yakalananlarda anne karnında hastalığın bebeğe geçtiği henüz saptanmamıştır." diye konuştu.

"DOĞUMDAN SONRA BEBEĞİN HASTA OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Dr. Tunçay dünya genelinde yapılan çalışmalarda bebeklere anne karnında virüs bulaşmadığının tespit edildiğini açıklayarak, şöyle konuştu:

"Bu şekilde olan vakaların çok az olması, dolayısıyla bilgilerimiz çok sınırlı olmakla birlikte, genellikle bebekler doğduktan sonra yapılan çalışmalarda bebeğin virüs almadığı, hasta olmadığı tespit edilmiştir. Bazı çalışmalarda ise, doğumdan sonra çıkarılan plasenta ve kordonda da virüs tespit edilmemiştir. Bu da bizim açımızdan tabii ki sevindirici bir yöndür. Tedavide kullanılan ilaçların da bebeğe bir etkisi yoktur. Gebe olmayanlar ile aynı ilaç tedavisi uygulanmaktadır."

"EMZİRME KONUSUNDA SÜTTE VİRÜS SAPTANMAMIŞTIR"

Çin'de yapılan çalışmaların gebelik sırasında koronavirüse yakalananların takibinde önemli yer tuttuğunu ifade eden Dr. Tunçay, "İlk zamanlardan bu yana en fazla vaka Çin'de görüldü. Dolayısıyla orada enfeksiyon kapan 9 gebe ile yapılan çalışmalarda bu bilgileri elde etmişler. Bunun yayınlanması ile biz de bilgi sahibi olduk. Biz de onların tespit ettiği yöntemler ile gebeleri takip etmekteyiz. Doğum sonrasında emzirme konusunda ise yine sütte de virüs saptanmamıştır. Bu sebeple annelerin bebeklerini emzirmeleri tavsiye edilmektedir. Tabii ki maske kullanılmalı ve hijyene dikkat edilmelidir. Eğer pompa kullanılıyorsa pompaların da izolasyonuna özellikle dikkat edilmelidir" dedi.

"DOĞUM EYLEMİ SIKI BİR ŞEKİLDE MULTİDİSİPLİNER BİR TAKİP YAPILMALIDIR"

Koronavirüse yakalanan hamilelerin doğum yapması esnasında birçok disiplinden doktorun doğumu takip etmesi gerektiğini belirten Dr. Tunçay, şu açıklamada bulundu:

"Gebelik esnasında enfeksiyon kapan 9 vakadan 2 tanesinden birinin suyunun erken geldiği, birinin de bebek sıkıntıya girdiği için doğumun erken gerçekleştiği görülmüştür. Yani prematüre doğum ve bebeğin sıkıntıya girmesi gibi problemler görülmüştür. Ancak bunların enfeksiyona mı bağlı olduğu veya başka bir faktörden dolayı mı olduğu konusunda henüz bir ayrım yapılmadı. Fakat diğer enfeksiyonlarda gördüğümüz gibi erken doğum ve fetel sıkıntı dediğimiz bebeğin sıkıntıya girmesi söz konusu olabilir. Bu durumda doğum eyleminin çok uzun sürmemesi tavsiye edilmektedir. Tam teşekküllü bir hastanede sıkı monitörize edilerek enfeksiyon hastalıkları, dahiliye uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve anestezi uzmanı eşliğinde sıkı bir şekilde multidisipliner bir takip yapılmalıdır. Eğer doğum eylemi uzun sürerse, bebek sıkıntıya girerse ya da başka bir durum yaşanırsa sezaryenden de kaçınılmamalıdır. Ancak genel anestezi yerine daha çok lokal anestezi tavsiye etmekteyiz."

KOCAELİ Koronavirüs hamilelik sırasında bebeğe bulaşmıyor

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:32 Kaynak: DHA

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