Kocaeli -Koronavirüs karantinasını ihlal eden 190 kişi yakalandı - Son Dakika

Koronavirüs karantinasını ihlal eden 190 kişi yakalandı

KOCAELİ Emniyeti'nin Ağustos ayında basın ile paylaştığı verilere göre koronavirüs pozitif tanısı konulan ya da temaslı olduğu için karantinada kalması gereken 190 kişi, karantina kurallarını ihlal ederken yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar kesintisiz olarak devam ediyor. Emniyet yetkilileri tarafından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın kurumları ile paylaşılan 29 Temmuz ve 24 Ağustos arasında yapılan 9 uygulamada toplam 12 bin 69 işyeri denetlenirken, 147 bin 543 kişi sorgulandı. Denetimlerde karantina ihlali yapan 190 kişi yakalanarak haklarında idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan uygulamalarda maske takmayan 592 kişiye ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 103 kişiye idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranması olan 363 kişi de yakalanarak haklarında işlem yapıldı.