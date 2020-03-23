KOCAELİ Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika
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KOCAELİ Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor

35 dakika önce

Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyorKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir biyoteknoloji firması tarafından koronavirüs test kiti geliştirildi.

Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir biyoteknoloji firması tarafından koronavirüs test kiti geliştirildi. Yaklaşık 2,5 saatte sonuç veren kite, 10'dan fazla Avrupa ülkesinden talep gelince, firma çalışanları siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalışıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir biyoteknoloji firması, kendi laboratuvarlarında yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda moleküler tabanlı koronavirüs test kiti geliştirdi. Üretilen test kitinin yaklaşık olarak 2,5 saatte sonuç verdiğini ifade eden firma genel müdürü Moleküler Biyolog Onur Bilenoğlu, yurt dışından çok sayıda sipariş aldıklarını ve siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Üretilen testin 3 aşaması olduğunu ve diğer testlere göre oldukça kısa bir süre içerisinde sonuç verdiğini ifade eden Onur Bilenoğlu, "Bizim ürettiğimiz test, moleküler bir test. Hasta örneğindeki koronavirüsüne ait RNA'yı (Ribo Nükleik Asit) saptıyor. Testin 3 aşaması var. Birinci aşamada burundan ya da boğazdan bir örnek alınıyor daha sonra bu alınan örnekten virüse ait RNA molekülü izole ediliyor. Bu örnek izole edildikten sonra üçüncü aşama olan kit kullanılarak virüsün varlığı tespit ediliyor. Bütün bu işlem yaklaşık olarak 2,5 saat içerisinde tamamlanıyor. Dolayısıyla örneği aldığınız andan itibaren 2,5 saat içinde sonucu almış oluyorsunuz." dedi.

"100'DEN FAZLA KİT ÜRETİRKEN, TAMAMINI DURDURUP KORONAVİRÜS KİTİNE ODAKLANDIK"

Firma bünyesindeki laboratuvarlarda 100'den fazla virüsün tanısının konulduğu test kitlerinin üretilebildiğini, fakat son dönemlerde yaşanan yoğunluktan dolayı tüm üretimi durdurup koronavirüs kitine odaklandıklarını açıklayan Onur Bilenoğlu şöyle konuştu:

"Şu anda herkesin malumu koronavirüs kiti üretimi yapıyoruz. 2002'den beri çok sayıda kit geliştirip üreten bir firmayız. Şu anda tamamen koronavirüs kitine odaklanmış durumdayız. 100'ün üzerinde ürünümüz var burada üretebildiğimiz ama şu anda gelen talepleri karşılamak için tamamen koronavirüs kitine odaklanmış durumdayız. Yaklaşık 10'dan fazla ülkeden sipariş aldık bu sayı gittikçe artıyor. Her gün talepler geliyor. Biz de onları yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

"HAFTADA 500 BİN ADET ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR"

Siparişlerin yoğunluğundan dolayı gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Onur Bilenoğlu, "Bizim haftalık kapasitemiz 500 bin test. Şu anda tam kapasiteyle çalışıyoruz. Firmamızda 20'ye yakın Ar-Ge elemanı çalışıyor. Bu kitlerin geliştirme süreci oldukça uzun. Fakat biz yıllardır bu kitleri geliştirdiğimiz için ve aynı yöntemle de koronavirüs kiti geliştiği için yaklaşık 2 ay içinde bütün çalışmalarımızı tamamlayabildik. Dolayısıyla çok hızlı bir süreç yaşandı diyebilirim. Birçok ülke açıkçası bu hıza ulaşamadı, şu anda ve kit konusunda sıkıntı yaşıyorlar." diye konuştu.

"ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK, HAMMADDE SIKINTIMIZ YOK"

Koronavirüsün küresel bir sorun olabileceğini önceden tahmin edip önlemler aldıklarını ifade eden Onur Bilenoğlu şu açıklamada bulundu:

"Bu sıkıntı Çin'de başladığı zaman bunun dünya ölçeğinde bir sorun olabileceğini öngördük. O zamanlar Çin'e özgü bir sorun gibi görünüyordu ve dünyaya çok fazla sıçramamıştı. Fakat biz yine de rakamların çok hızlı artabileceğini öngörerek ileride milyonlarca test gerekmesi durumunda ne yapmamız gerektiğini planlamaya başladık. Bu nedenle hammadde konusunda bir sıkıntımız yok. Biz bu günlerin geleceğini aylar öncesinden görmüştük, dolayısıyla ona göre önlemlerimizi aldık. Bu önlemler doğrultusunda da şu anda herhangi bir hammadde sıkıntımız yok."

KOCAELİ Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor

Koronavirüs, Kocaeli, Avrupa, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:06 Kaynak: DHA

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