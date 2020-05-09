KOCAELİ KORONAVİRÜS SALGINI, MÜSTAKİL VE BAHÇELİ EVLERE İLGİYİ ARTTIRDI - Son Dakika

KOCAELİ Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu koronavirüsün ardından köy ve mahalle aralarındaki konut imarlı parsellere taleplerin arttığını belirterek, "Koronavirüs salgınından sonra insanlar müstakil ve bahçeli evlere yöneldi. Müstakil konutların satışlarının hem de boş arazilerin satışlarının hızlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından insanların evde kalmaları ve sokağa çıkma yönündeki kısıtlamaların konut satışını düşürdüğünü ifade eden Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, müstakil ve bahçeli evlere olan ilginin arttığını belirtti. İlerleyen dönemlerde koronavirüs salgınının atlatılmasıyla beraber konut satışlarının yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Alpay Hacıoğlu, "Kocaeli'de TÜİK verilerine göre 2019 şubat ayı ile 2020 şubat ayı arasında yüzde 51.4 oranında bir artış olmuş emlak piyasasında. Kocaeli'de, tabii bu koronavirüs nedeniyle biraz kısıtlamalar da oldu. İnsanlar il dışına çıkamadı, Ramazan ayından sonra biraz daha artış bekleniyor konut satışlarında. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının yasaklanması, bazı iş yerlerinin kapanması, resmi dairelerin kısıtlı çalışmalarından dolayı işlerimiz biraz sakinleşti." dedi.

İnsanların müstakil ve bahçeli evlere yöneldiğini ifade eden Hacıoğlu, "Benim fikrime göre Kocaeli özelinde insanların koronavirüs salgınından sonra özellikle müstakil ve bahçeli evlere yöneldiğini ifade edebiliriz. Köy ve mahalle aralarındaki konut imarlı parsellere daha fazla talep arttı. Yasaklar ve kısıtlamalar kalktığında insanların yatırım yapacağı tek unsurun bu olmasını tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak hem müstakil konutların satışlarının hem de boş arazilerin satışlarının hızlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.