KOCAELİ Koronavirüs sürecinde meslek liselerinde yapılan üretim okullara ilgiyi arttırdı - Son Dakika

KOCAELİ Koronavirüs sürecinde meslek liselerinde yapılan üretim okullara ilgiyi arttırdı

Koronavirüs sürecinde meslek liselerinde yapılan üretim okullara ilgiyi arttırdıKOCAELİ Hereke Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, atölyelerinde dezenfektan ve temizlik malzemeleri üretimi yapıyor.

Koronavirüs sürecinde meslek liselerinde yapılan üretim okullara ilgiyi arttırdı

KOCAELİ Hereke Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, atölyelerinde dezenfektan ve temizlik malzemeleri üretimi yapıyor. Şu ana kadar yaklaşık 40 tonluk üretim yaptıklarını ifade eden okul müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem, 'Yapılan bu üretimlerden sonra meslek liselerinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Okulumuza başvurularda geçen yıla göre yüzde 300'lük bir artış var' dedi. Körfez ilçesinde bulunan Hereke Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgınının yurt genelinde etkisini göstermesinin ardından dezenfekten ve kolonya ihtiyacını karşılamak için okulda bulunan atölyede dezenfektan ve kolonya üretmeye karar verdi. Okulun öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan ekipler, dönüşümlü olarak mesailere bölünüp salgın sürecinde üretim yaptı. ?Hereke Kimya? markasıyla üretim yapan okul, birçok kurum ve kuruluşa dezenfektan ve temizlik malzemeleri satışı gerçekleştirdi.

Meslek liselerinde yapılan üretimin kamuoyunda duyulmasıyla öğrencilerin talebinin büyük oranda arttığını söyleyen Kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz, ?Koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemde biz ne yapabiliriz diye düşünüyorduk ve tam da bu esnada Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek liselerini devreye sokmasıyla biz de burada üretim tesisini yapmaya karar verdik. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı dönemlerde öğretmen ve öğrenciler olarak kaymakamlıktan izin alıp okula geldik üretim yaptık. Kamuoyunda dezenfektan anlamında büyük eksiklik yaşandığı dönemlerde dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri üretmeye başladık. Meslek liselerinin devreye girmesiyle çok fazla ihtiyaç duyulan bu malzemelerin kolay bulunması sağlandı.? dedi. Okullarında 15 farklı ürün üretmeyi planladıklarını ifade eden Muzaffer Oğuz, 'Biz burada şu anda dezenfektan, kolonya, şampuan ve yüzey temizleyici gibi 15 farklı ürün üretmeyi planlıyoruz. Bu sayede hem öğrencilerimiz deneyim kazanıyor hem de ekonomik anlamda cüzi bir miktar para kazanıyor. Bu üretimin yapılmasının ardından meslek liselerine ilgi arttı. Geçen seneye göre öğrenci başvurularımızda yüzde 300'lük bir artış oldu. Bu da bizim için büyük bir mutluluk.' diye konuştu.

'HERKESİ MESLEK LİSESİNE DAVET EDİYORUM? Okulda üretime başladıktan sonra, öğrenciliği daha çok sevdiğini belirten 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Yaşar,?Burada kurulan tesis bize her alanda çok fazla yardımcı oldu. Hem bir şeyler öğreniyoruz hem de zamanımızı değerlendiriyoruz. Çamaşır suyu, sıvı sabun, kolonya, dezenfektan gibi ürünlerin meslek liselerinde üretilmesinin halk tarafından görülmesiyle meslek liselerine çok fazla ilgi arttı. Arkadaşlarımın bakış açıları değişti, Anadolu liselerine gitmek yerine meslek lisesine gitmek isteyen tanıdıklarım bile var. Herkesi meslek liselerine davet ediyorum?

'YÜZDE 300 TALEP ARTIŞI? Meslek liselerine gelen talep karşısında mutlu olduklarını ifade eden Hereke Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem şöyle konuştu:

'Öğrencilerimiz burada hem Ar-Ge çalışmalarıyla kendilerini geliştiriyor hem de dezenfektan üretimi yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Şu anda bizim okulumuza yüzde 300 oranında bir talep artışı var. Biz de çok mutlu olduk bu durumdan, meslek liselerinin önemi bir kez daha artmış oldu. Antalya'dan Erzurum'a kadar birçok kentten talep var şu an bize. Önceleri sipariş verenler tarafından bir şüphe vardı. Okullar kaliteli ürün üretemezler diye düşünüyorlardı ama o izlenimi yıktı. Çok olumlu tepkiler alıyoruz.?

KOCAELİ Koronavirüs sürecinde meslek liselerinde yapılan üretim okullara ilgiyi arttırdı

Koronavirüs, Nuh Çimento, Hereke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 10:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Koronavirüs sürecinde meslek liselerinde yapılan üretim okullara ilgiyi arttırdı - Son Dakika
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