KOCAELİ Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler - Son Dakika

Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi sahillere akın etti. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını engellemek amacıyla yapılan 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi, Başiskele sahiline akın etti. Yağışlı havaların sona erip, havaların ısınmasıyla evlerinden çıkan kişiler, sahil boyunca parklarda yoğunluk oluşturdu. Kafe, çay bahçeleri ve lokallerin kapalı olmasından dolayı bazı kişilerin beraberinde getirdikleri yiyecek ve içecekleri banklara oturarak yedikleri görüldü. Evde aldığı önlemlerin yanı sıra günde 1 saat dışarıya çıkarak güneşlendiğini ifade eden Recep Demirhan, 'Biz zaten aile büyüklerimizle beraber hepimiz evdeyiz. Günde sadece 1 saat güneşlenebilmek için çıkıyoruz. 1 saat boyunca dışarıda vakit geçiriyoruz. Alışveriş merkezlerine, toplu ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösteriyoruz. Şu anda da ailecek banklarda vakit geçiriyoruz. Kimseyi yanımıza yaklaştırmamaya dikkat ediyoruz. Kısa bir süre güneşlendikten sonra eve döneceğiz." dedi.