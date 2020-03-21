KOCAELİ Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler - Son Dakika

KOCAELİ Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler

6 saat önce

Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettilerKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi sahillere akın etti.

Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi sahillere akın etti. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını engellemek amacıyla yapılan 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi, Başiskele sahiline akın etti. Yağışlı havaların sona erip, havaların ısınmasıyla evlerinden çıkan kişiler, sahil boyunca parklarda yoğunluk oluşturdu. Kafe, çay bahçeleri ve lokallerin kapalı olmasından dolayı bazı kişilerin beraberinde getirdikleri yiyecek ve içecekleri banklara oturarak yedikleri görüldü. Evde aldığı önlemlerin yanı sıra günde 1 saat dışarıya çıkarak güneşlendiğini ifade eden Recep Demirhan, 'Biz zaten aile büyüklerimizle beraber hepimiz evdeyiz. Günde sadece 1 saat güneşlenebilmek için çıkıyoruz. 1 saat boyunca dışarıda vakit geçiriyoruz. Alışveriş merkezlerine, toplu ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösteriyoruz. Şu anda da ailecek banklarda vakit geçiriyoruz. Kimseyi yanımıza yaklaştırmamaya dikkat ediyoruz. Kısa bir süre güneşlendikten sonra eve döneceğiz." dedi.

KOCAELİ Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler

Koronavirüs, Başiskele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:06 Kaynak: DHA

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