KOCAELİ Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler - Son Dakika

Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler

İZMİT'te, sahil kenarındaki otoparka araçlarıyla gelen yaklaşık 100 genç, sosyal mesafe ve maske kuralını umursamadan eğlendi. Araçlarından çaldıkları müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, koronavirüs tehlikesine aldırış etmeyen gençler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İzmit'te dün gece sahil kenarındaki ücretsiz otopark alanına araçları ile gelen yaklaşık 100 genç, araçlardan açtıkları yüksek sesli müzik ile koronavirüs tehlikesini umursamadan eğlendi. Duruma tepki gösteren vatandaşların cep telefon kamerasıyla çektikleri görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarını önemsemedikleri görülen gençler, otopark içerisindeki yol üzerinde dakikalarca dans etti. Otoparkı bulunduğu yolu zaman zaman kapatarak oyun gençler bir süre sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkaran görüntülerle ilgili polis harekete geçti.