KOCAELİ Koronavirüse karşı barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti - Son Dakika

Koronavirüse karşı barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti (2)

SAÇ SAKAL TRAŞI YAPILDI, YENİ KIYAFETLER VERİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dışarıda yaşayan İsmail İnal, ikna edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildikten sonra büyük bir değişime uğradı. İsmail İnal'ın uzayan saçları ve sakalı kesilerek, yeni kıyafetler verildi. Sıcak bir ortama kavuşan İsmail İnal, barınma evinde kalanlarla birlikte yemek yedi.