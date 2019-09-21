Son Dakika Haberleri: Kocaeli kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu
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Kocaeli kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu

43 dakika önce

Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu (2)VURULMA ANI KAMERALARA YANSIDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mete Y.?nin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu (2)

VURULMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mete Y.?nin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilini yol kenarına park eden Mete Y.?nin yanına yaklaşan ellerinde tabanca bulunan iki kişi, ateş açmaya başladı. Eğilerek, Mete Y.?nin bacaklarını hedef alarak ateş açan kişiler yerde sürünen gencin üzerine doğru gitti. Mete Y. sürünerek otomobilinin diğer tarafına geçerken, yere düşürdüğü cep telefonunu alan kişi yere atarak kırdı. Tabancalarını bellerine sokan kişiler olay yerinden kaçtı. Polis, olayın ardından kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu

Kocaeli, Kuaför, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:07 Kaynak: DHA
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