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Kocaeli kuaför çırağını bacaklarından vurdular

33 dakika önce

Kuaför çırağını bacaklarından vurdularKocaeli'nin Gebze ilçesinde, kuaför çırağı Mete Y. ilçenin en işlek caddesinde silahlı saldırıya uğradı.

Kuaför çırağını bacaklarından vurdular

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kuaför çırağı Mete Y. ilçenin en işlek caddesinde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından kurşunlanan Mete Y. tedavi altına alındı.

Olay 13.00 sıralarında, Gebze'nin en işlek caddelerinden biri olan İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kuaför çırağı Mete Y. caddede yürüdüğü sırada yanına 2 kişi gelerek tabancalarını çıkarıp ateş etti. Mete Y. bacaklarına isabet eden kurşunla olduğu yere yığılıp kaldı. Çevredeki vatandaşlar gencin yardımına koşarken, 2 kişi koşarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

Polis çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli kuaför çırağını bacaklarından vurdular

Kocaeli, Kuaför, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:19 Kaynak: DHA
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