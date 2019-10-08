Son Dakika Haberleri: Kocaeli kucağındaki bebeğiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Kocaeli kucağındaki bebeğiyle adliyeye sevk edildi

Kocaeli kucağındaki bebeğiyle adliyeye sevk edildi

30 dakika önce

İzmit'te bir evden altın ve çocuk kumbarası çalan 2'si kadın 3 kişi yakalandı.

İzmit'te bir evden altın ve çocuk kumbarası çalan 2'si kadın 3 kişi yakalandı. Zanlılardan biri kucağındaki 2 aylık bebeğiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir eve 23 Ağustos tarihinde öğle saatlerinde hırsızlar girdi. Komşusuna misafirliğe giden ev sahibi, geri döndüğünde evinde bulunan 2 çeyrek altın, 1 cumhuriyet altını ve içerisinde ne kadar para olduğu bilinmeyen çocuğuna ait kumbaranın çalınmış olduğunu gördü. Ev sahibinin şikayeti üzerine inceleme yapan polis, evin kapısının zorlanarak içeri girilmiş olduğunu tespit etti. Ev sahibinden komşusunda olduğu saat aralığını öğrenen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti.

Araç plakasından yola çıkan polis, zanlıların hırsızlık suçundan 31 sabıka kaydı olan S.U.(22) ve hırsızlık suçundan 6 sabıka kaydı olan P.U. isimli kadınlar ile hırsızlık suçundan 5 sabıka kaydı olan F.G. olduğunu tespit etti. Zanlıların İstanbul'dan gelerek Kocaeli'de hırsızlık yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini bulmak için çalışma başlattı.

Zanlıların kullandığı aracın dün öğle saatlerinde Sakarya'ya gittiğini Plaka Tanıma Sistemi ile tespit eden polis, aracı TEM Otoyolu üzerinde durdurarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen zanlılar buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. S.U. isimli kadın kucağındaki 2 aylık bebeği ile adliyeye götürüldü.

Kocaeli kucağındaki bebeğiyle adliyeye sevk edildi

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:29 Kaynak: DHA
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