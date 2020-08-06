KOCAELİ Kullanılmayan pasajda saklanan şüpheliler, itfaiye merdiveniyle yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ Kullanılmayan pasajda saklanan şüpheliler, itfaiye merdiveniyle yakalandı

Kullanılmayan pasajda saklanan şüpheliler, itfaiye merdiveniyle yakalandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tartıştıkları 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan Sinan C. ve Hüseyin C., polisten saklanmak için kullanılmayan bir pasaja pencereden girdi.

Kullanılmayan pasajda saklanan şüpheliler, itfaiye merdiveniyle yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tartıştıkları 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan Sinan C. ve Hüseyin C., polisten saklanmak için kullanılmayan bir pasaja pencereden girdi. Pasajın kapılarının kapalı olması nedeniyle içeriye itfaiye merdiveniyle giren polis, 2 kişiyi yakaladı. İtfaiye merdiveniyle aşağıya indirilen saldırganlar gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hacı Halil Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Sinan C. ve Hüseyin C., isimleri öğrenilemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan C. ve Hüseyin C., tabancayla ateş ederek iki kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki kullanılmayan bir pasajın ikinci katına pencereden girerek saklandı. Kaçan iki şüphelinin pasajda saklandığının fark edilmesi üzerine bina önüne çok sayıda polis ekibi gönderildi. Pasajın kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremeyen polis, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiyenin merdiveniyle pasajın ikinci katına çıkan polis, içeride saklanan 2 şüpheliyi yakaladı. Saldırganlar, daha sonra itfaiye merdiveniyle aşağıya indirilerek gözaltına alındı. Olayda yaralanan iki kişi ise hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

KOCAELİ Kullanılmayan pasajda saklanan şüpheliler, itfaiye merdiveniyle yakalandı

İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Kullanılmayan pasajda saklanan şüpheliler, itfaiye merdiveniyle yakalandı - Son Dakika
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