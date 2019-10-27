Son Dakika Haberleri: Kocaeli kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek, boğuldu
Son Dakika Güncel Kocaeli kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek, boğuldu

Kocaeli kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek, boğuldu

22 dakika önce

Kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek, boğulduKocaeli'nin Körfez ilçesinde annesinin beşiğinde uyuttuğu 4 aylık Eslem Naz Partlak, kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu boğuldu.

Kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek, boğuldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde annesinin beşiğinde uyuttuğu 4 aylık Eslem Naz Partlak, kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce Emre Partlak ile evlenen Eda Partlak, tek çocukları Eslem Naz'ı emzirdikten sonra beşiğine yatırıp, uyuttu. Bir süre sonra bebek odasına giren Eda Partlak, kızının morardığını görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Eslem Naz'ın, kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu boğulduğunu belirledi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Eslem Naz'ın cansız bedeni, morga götürüldü.

Kocaeli kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek, boğuldu

Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:36 Kaynak: DHA
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