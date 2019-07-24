Son Dakika Haberleri: KOCAELİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
Son Dakika Güncel Haber

KOCAELİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

10 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, içi balçık dolu su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, içi balçık dolu su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dün, Fatih Mahallesi Sancak Caddesi 4. Sokak'ta, İbrahim Babacan'a ait olan evin bahçesindeki sadece üzerinde küçük bir delik bulunan kuyuya yavru kedi düştü. Kuyudan gelen sesleri duyan İbrahim Babacan ile oğlu Ahmet Babacan durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi hayvan yakalama aparatını delikten içeri sokarak birkaç metre derinlikteki kuyudan yavru kediyi çıkardı. Çamura bulanan kedi yıkandıktan sonra belediyenin hayvan bakımevine götürüldü.
KOCAELİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
İtfaiye, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOCAELİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]