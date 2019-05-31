KOCAELİ Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü Körfez'e kadar ulaşıma açıldı
1 saat önce
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü Körfez'e kadar ulaşıma açıldıKUZEY Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez Sevindikli kavşağı arasında kalan bölüm trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:43 Kaynak: DHA
Kuzey Marmara
Otoyolu'nun bir bölümü Körfez
'e kadar ulaşıma açıldı
KUZEY Marmara Otoyolu'nun Kocaeli
geçişinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez Sevindikli kavşağı arasında kalan bölüm trafiğe açıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde bulunan V07 viyadüğünün bir kısmı ve Dilovası
ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı arasında kalan bölüm gece yarısı itibariyle trafiğe açıldı. Trafiğe açılan bölüme yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlilerin girmesi ve otoyol
üzerinde duraklama, park etme, geri dönüş yapma yasaklandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesiminde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hızın ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri bugün trafiğe açılıyor
The Taste yarışması, kazada hayatını kaybeden Asaf Saner'i unutmadı
CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi
Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var