KOCAELİ Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü Körfez'e kadar ulaşıma açıldı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri bugün trafiğe açılıyor

CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi

Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var