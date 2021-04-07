Kocaeli Limanı'nda 294 bin kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Çin'den Kocaeli Limanı'na getirilen konteyner içerisinde 294 bin kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yapılan veri analizi sonucu Çin'den Kocaeli'de limana gemiyle getirilen konteyner riskli olarak değerlendirildi. Konteynerin içerisindeki ürünlerin beyana uygunluğunun kontrol edilmesi için Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne talimat verildi. Müdürlüğe bağlı ekiplerce şüpheli konteynerin x-ray taraması gerçekleştirildi. Şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine arama yapıldı. Kolilerin içerisinde, ithalat beyannamesinde yer almayan, vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istenen 96 bin adet pense, 22 bin adet kek kalıbı, 81 bin adet süzgeç ve 95 bin adet elektrikli süt çırpıcı ele geçirildi. Ele geçirilen 294 bin adet kaçak eşyanın, gümrüklenmiş değerinin 15 milyon TL olduğu belirlenirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.