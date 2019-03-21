Son Dakika Haberleri: Kocaeli Mağaza Önündeki Etekleri Çalan Kadın Kameradan Yakalandı

Kocaeli Mağaza Önündeki Etekleri Çalan Kadın Kameradan Yakalandı

4 dakika önce

Mağaza önündeki etekleri çalan kadın kameradan yakalandıKocaeli'nin Çayırova ilçesinde, mağazanın önünde askıda sergilenen etekleri çalan Melek L. (27) güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Kocaeli Mağaza Önündeki Etekleri Çalan Kadın Kameradan Yakalandı, System.String[]
Mağaza önündeki etekleri çalan kadın kameradan yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, mağazanın önünde askıda sergilenen etekleri çalan Melek L. (27) güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olay, 13 Mart günü İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mağazanın önünde askıda sergilenen eteklere bakan bir kadın, askıdan aldığı yaklaşık 10 eteği şalın altına soktu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, etekleri çalan kadını fark ederek mağazaya girdi ve bilgi verdi. Hırsızlık şüphelisi kadın olay yerinden kaçtı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek etekleri çalan kişinin Melek L. olduğunu, kendisini bekleyen C.L. idaresindeki otomobille olay yerinden gittiğini belirledi. Melek L. dün yakalanarak gözaltına alındı. Melek L. hırsızlık suçlaması ile Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:53 Kaynak: DHA

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