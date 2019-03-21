Kocaeli Mağaza Önündeki Etekleri Çalan Kadın Kameradan Yakalandı

Mağaza önündeki etekleri çalan kadın kameradan yakalandıKocaeli'nin Çayırova ilçesinde, mağazanın önünde askıda sergilenen etekleri çalan Melek L. (27) güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Mağaza önündeki etekleri çalan kadın kameradan yakalandı



Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, mağazanın önünde askıda sergilenen etekleri çalan Melek L. (27) güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalandı.



Olay, 13 Mart günü İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mağazanın önünde askıda sergilenen eteklere bakan bir kadın, askıdan aldığı yaklaşık 10 eteği şalın altına soktu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, etekleri çalan kadını fark ederek mağazaya girdi ve bilgi verdi. Hırsızlık şüphelisi kadın olay yerinden kaçtı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek etekleri çalan kişinin Melek L. olduğunu, kendisini bekleyen C.L. idaresindeki otomobille olay yerinden gittiğini belirledi. Melek L. dün yakalanarak gözaltına alındı. Melek L. hırsızlık suçlaması ile Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Youtuber Anne, Çocuklarına İşkenceden Tutuklandı

Kocaeli TEM'de Kontrolden Çıkan TIR Devrildi, 10 Kilometre Araç Kuyruğu Oluştu

Tuvaletin Duvarına Yazılan Taciz İddiası, Üniversiteyi Karıştırdı

Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti