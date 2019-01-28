Kocaeli Mahalle Halkı Konteynır Deposu ve Tır Parkına İsyan Etti

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde mahalle arasına yapılan konteynır deposu ve hemen yanındaki TIR parkı, mahalle halkını isyan ettirdi. Vatandaşlar depo ve TIR parkının kaldırılması için eylem yaptı. Güney
Mahallesi'nde bulunan konteynır deposunun önünde toplanan mahalle halkı, konteynır deposu önünde eylem yaptı.Depolarda 24 saat boyunca büyük bir gürültü yükseldiğini öne süren vatandaşlar, TIR parkında ise akaryakıt ve kimyevi madde taşıyan araçların barındırıldığını ve evlerine yakın olduğu için korktuklarını söyledi.
'GECE GÜNDÜZ GÜRÜLTÜ VAR'
Konteynır deposundan gelen gürültünün en büyük sıkıntıları olduğunu söyleyen Tuncay Ertem, Bu konteynır sahasının gecesi, gündüzü yok. Bizim en büyük problemlerimizden biri bu. Burada aşırı bir gürültü var. Konteynırı sabahın köründe getiriyorlar. 'Tak' diye vuruyorlar. Yatağımızdan zıplıyoruz, evimiz sallanıyor. Burası evlerle iç içe. Hemen şurada çocuklarımız oyun oynuyor. Bu konteynırlar duvarla, sokakla dip dibe duruyor. Ruhsatlarının olduğunu ve kendi sahaları içerisinde çalıştıklarını söylüyorlar ama dışarıda da çalışıyorlar. Tankerlerin üzerinde konteynır gezdiriyorlar. Buradaki tankerlerin hepsi birer bomba. Getirip mahalle ile iç içe yapmışlar bunu. İzin almışlar, ama mahallenin rızası yok. Biz daha önce defalarca şikayette bulunduk. Kimse sesimizi duymadı. dedi.
'BU BÖLGE PARKA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ'
Evlerinin yanı başında bombaların beklediğini söyleyen Servet Alkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ile Körfez Belediyesi
'nin Kocaeli 1'inci ve 2'nci İdari Mahkemeleri, bir üst mahkeme olan Adapazarı
mahkemesine ve İstanbul
İstinaf Mahkemesi'ne vermiş oldukları savunmalarda, 'Buralarda yanıcı, parlayıcı ürün içermeyen, beton santrali türü olmayan depolama alanı olacak' dedikleri halde bizim evlerimizin içine getirip bombalar yerleştirdiler. Burada uçak yakıtı var, LPG tankları var, normal benzin tankları var. Yani her türlü kapalı ve açık yakıt tankı burada var. Belediyeye buranın ruhsatını sorduğumuz zaman, buranın araç bakım yeri olduğunu, TIR parkı olmadığını söylüyorlar. Bu bölgenin eski haline dönerek vatandaşlar için park haline getirilmesi gerekiyor şeklinde konuştu.
Yapılan TIR parkından dolayı evine giden yolun kesildiğini belirten Fatma Dede, Savcılığa, kaymakamlığa göre biz bu durumdan rahatsız olmuyormuşuz. Nasıl rahatsız olmayalım burada Sen 100-200 tane TIR'ı benim kapımın ağzına daya, sonra biz rahatsız olmayalım. Sabaha kadar bağırıyorlar. Biz insanız. Evimizi yaptığımızda bu alan tamamen meyvelikti. dedi.