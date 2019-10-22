Kocaeli mahalleliden örnek davranış damlaya damlaya burs olur

Mahalleliden örnek davranış Damlaya damlaya burs olur

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde, muhtar Ahmet Mirzaoğlu öncülüğünde bir araya gelen mahalle sakinleri, 'Damlaya damlaya burs olur' adı altında başlattıkları projeyle 15 kız üniversite öğrencisine burs veriyor.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri, emekli öğretmen olan muhtarları Ahmet Mirzaoğlu öncülüğünde başlattıkları 'Damlaya damlaya burs olur' adlı projeyle Kocaeli Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde eğitim gören 15 kız öğrenciye 250 TL burs veriyor. 2018 yılında 5 öğrenciye burs imkanı sağlayarak başladıkları bu projede, şu an 15 kız öğrenciye burs verdiklerini söyleyen Mirzaoğlu, hedeflerinin 5 yıllık muhtarlık süresinin sonunda 100 kız öğrenciye burs vermek olduğunu söyledi.

Yapmış oldukları projede, ilerleyen günlerde çok daha fazla kız öğrenciye ulaşacaklarına inandığını belirten Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, Bir proje başlattık ve her ay 5 lira verecek 100 gönüllü aramaya başladık. 100 gönüllü ile başladığımız bu yolda 1 yıl içerisinde 300 gönüllüye ulaştık. Onlardan almış olduğumuz destekle geçen sene 11 kız öğrenciye 250 lira burs verdik. Bu yıl, bu projeyi 15 öğrenciye çıkardık, 5 yıllık muhtarlık süremizin sonunda hedefimiz 100 kız öğrenciye ulaşmak. Kız öğrencilerimize sahip çıkmak adına uğraşıyoruz. Projemiz gayet güzel gidiyor, insanlar hiç aksatmadan vaat ettikleri paraları getirip veriyorlar. Tabii biz bu paraların hesabını falan tutuyoruz. Bütün evraklarımız her an incelenmeye hazır şekilde bekliyor. Bu muhtarlıktan ziyade bir mahalle büyüğü, mahalle abisi olarak bize güvenen insanlarla yapıyoruz bu işi. Projemizde daha iyi günlere doğru gideceğimize inanıyorum. İlk olarak 100 kişiyle başlamıştık bu yola, sonra sosyal medya hesaplarımızla paylaşıp duyurduk, kapılara ilanlar astık ve öğretim yılının sonuna kadar 300 gönüllümüz var. Bu 300 gönüllü ile bu işi götürüyoruzö dedi.

FAKÜLTELERİN BURS KOMİSYONLARI BELİRLİYORö

Burs verilen öğrenciler hakkında mahalle sakinlerinin kafasında soru işareti kalmaması için burs verilecek olan öğrencilerinin fakülteler tarafından belirlendiğini söyleyen Ahmet Mirzaoğlu, Burs vereceğimiz öğrencileri biz seçmiyoruz, öğrencilerimiz fakülte dekanlarıyla bizzat görüşerek onlardan Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve hakikaten ihtiyaç sahibi bir kız öğrenci belirlemelerini istiyoruz. Onlar da burs komisyonlarında belirledikleri öğrenciyi bize gönderiyorlar. Bu sayede kız öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruzö diye konuştu.

KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK VERMENIN NE KADAR KUTSAL OLDUĞUNU BİLİYORUZö

Başlatılan projenin bir parçası olduğu için son derece mutlu olduğunu ifade eden mahalle sakini Remzi Özkan, şöyle konuştu

öMuhtarımız bize güzel bir yol açtı ve bizler de bu yolda sonuna kadar muhtarımızla birlikte mahalle sakinleri olarak, mahallede yaşayan yurttaşlarımızı seferber ederek yardımcı oluyoruz. Bu projeyi çok daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz ve bu desteği her zaman vermeye çalışacağız. Çünkü muhtarımızın açtığı bu yol Türkiye'de özellikle kız çocukları açısından, kadınlar açısında örnek teşkil edecek kutsal bir yoldur. Bu kız çocukları hepimizin çocuklarıdır. Onlar, bu ülkenin geleceğidir ve bu ülkede özellikle kız çocuklarına ve kadınlara yapılan haksızlıkları ve ahlaksızlıkları gördükten sonra kız çocuklarımızın eğitiminin ne kadar değerli olduğu anlaşılmıştır. Onlara destek vermenin de ne kadar anlamı ve kutsal olduğunu biliyoruz bu projenin arkasındayız mahalle sakinleri olarak.ö