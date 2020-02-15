Kocaeli mahallelinin müstehcen resim tepkisi - Son Dakika
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Kocaeli mahallelinin müstehcen resim tepkisi

16 dakika önce

Mahallelinin müstehcen resim tepkisiKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, elektrik direkleri ile duvarlara, sprey boya ile erkek cinsel organı resimleri çizildi.

Mahallelinin müstehcen resim tepkisi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, elektrik direkleri ile duvarlara, sprey boya ile erkek cinsel organı resimleri çizildi. Mahalleli, tepki gösterip, çizimleri yapanların yakalanmasını istedi.

Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Süreyya Yalçın İlkokulu'nun bahçe duvarı ile Mevlana Caddesi, Çakıl Sokak, Kenan Sokak, Şahin Sokak ve Turnalı Sokak'taki evlerin duvarlarına ve elektrik direklerine erkek cinsel organı resimleri çizildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizilen resimler, tepkilere neden oldu.

Resimleri boyamalarına rağmen yeniden yapıldığını belirten mahalle sakinleri, bunları çizen kişilerin yakalanmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Erhan Akbulut, ilkokulun duvarlarına dahi müstehcen yazı ve uygunsuz resimler çizildiğini söyleyerek, "Biz daha önce bu şekiller için şikayette bulunduk. Öğrenciler gelip geçiyor buradan, hiçbir yerde güvenlik kamerası yok. Emniyet buraya mobese yapabilir, önlem alınması lazım. Mahalleli olarak şikayetçi olduk, her sokakta artı 18 yazı ve böyle pis resimler var. Mahalleli olarak biz bunlardan bıktık, bir an önce önlem alınması lazım. Biz yakalasak dövsek, suçlu duruma düşeceğiz, iki arada bir derede kaldık. Yetkililerin bu konuyla ilgili acil çalışma yapması lazım" dedi.

Kocaeli mahallelinin müstehcen resim tepkisi

Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:24 Kaynak: DHA
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