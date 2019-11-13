Kocaeli manisa'da eşini dövüp kocaeli'ye geldi; eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiye...

Manisa'da eşini dövüp Kocaeli'ye geldi; eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiye aracında kurşun yağdırdı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.?nin aracına pompalı tüfek ile 8 el ateş ederek olay yerinden kaçan Ahmet Y. polise teslim oldu. Ahmet Y., Bülent Y.?nin eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek, Manisa Akhisar'da eşini feci şekilde döverek hastanelik ettikten sonra Başiskele'ye gelerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay dün, Başiskele Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi Bülent Y.?nin bulunduğu otomobile bir anda pompalı tüfek ile ateş açıldı. 8 el isabet alan aracının içerisine gelen saçmalarla sağ kolu ve başından yaralanan Bülent Y., gaza basarak olay yerinden kaçtı. Saçmalara hedef olan aracı ile Başiskele Semt Polikliniği'ne gelen Bülent Y., buradaki ilk tedavisinin ardından ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Bülent Y. tedavi altına alınırken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

MANİSA'DA EŞİNİ DÖVÜP, KOCAELİ'YE GELMİŞ

Gece saatlerinde Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Ahmet Y., Bülent Y.?nin aracına ateş açtığını söyleyerek yanında getirdiği pompalı tüfekle birlikte polise teslim oldu. Emniyette ifadesi alınan Ahmet Y., Bülent Y.?nin damadının dayısı olduğunu ve eşi N.Y. ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu öğrendiğini söyledi. Gözünün döndüğünü ve önce Manisa'nın Akhisar ilçesindeki evinde eşi N.Y.?yi feci şekilde dövdüğünü anlatan Ahmet Y., daha sonra aracıyla yaklaşık 270 kilometre uzaklıkta bulunan Başiskele'ye gelerek Bülent Y.?yi buluşmak üzere çağırdığını belirtti.

ARACIYLA SOKAĞA GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇMIŞ

İfadesinde Bülent Y. aracıyla sokağa girer girmez ateş etmeye başladığını söyleyen Ahmet Y., daha sonra kendi aracıyla olay yerinden kaçtığını belirtti. Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

EŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bu arada, Ahmet Y.'nin Manisa'nın Akhisar ilçesindeki evinde feci şekilde dövdüğü eşi N.Y., ağır yaralı olarak Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerinde vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenilen N.Y., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.