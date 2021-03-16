KOCAELİ Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası - Son Dakika

KOCAELİ Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası
16.03.2021 15:03
Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiasıİZMİT'te yaşayan Ayşe Emer, marketten aldığı kaşar peynirinin içerisinden lastik eldiven çıktığını iddia etti.
Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası
İZMİT'te yaşayan Ayşe Emer, marketten aldığı kaşar peynirinin içerisinden lastik eldiven çıktığını iddia etti.
Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, geçen hafta cumartesi günü marketten kaşar peyniri satın aldı. Eve geldiğinde peyniri kesen Ayşe Emer, içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu. Ürünün fotoğraflarını çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe Emer'e, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe Emer, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu.
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