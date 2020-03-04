Kocaeli masaj salonuna fuhuş baskını 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli masaj salonuna fuhuş baskını 3 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli masaj salonuna fuhuş baskını 3 gözaltı

7 saat önce

Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltıİZMİT'te, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan 3 kadın gözaltına alındı.

Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı

İZMİT'te, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan 3 kadın gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine masaj salonunu izlemeye aldı. Bir süre bölgeyi izleyen ekipler, masaj salonuna gerçekleştirdikleri operasyonda S.E., Ç.V. ve N.D. isimli 3 kadını gözaltına aldı. Emniyete getirilen kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Masaj salonunda fuhuş yaptıkları anlaşılan 5 mağdur kadın ise işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kocaeli masaj salonuna fuhuş baskını 3 gözaltı

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:55 Kaynak: DHA
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