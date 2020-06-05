KOCAELİ Maske takmadığı için uyaran güvenlik görevlisini darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Maske takmadığı için uyaran güvenlik görevlisini darbeden şüpheli tutuklandı

İZMİT'te, tramvaya maskesiz binmeye çalıştığı için kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını saçından tutup, boğazına sarılarak darp eden ve kendisini gözaltına alan polislere de direnen E.F., 'Kamu görevlisine görevini yaptırmama, kamu görevlisine mukavemet' suçlarından tutuklandı.

Dün, tramvaya binen E.F.'nin maske takmadığını gören yolcular uyarıda bulundu. Tramvay, Halkevi durağına geldiğinde durakta görevli güvenlik görevlilerine durum aktarıldı. Güvenlik görevlisi, E.F.?ye maske takmasının zorunlu olduğunu, maskesi olmadan seyahat edemeyeceğini bildirdi. E.F. kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadının saçından tutup, boğazına sarılarak darp etmeye başladı. Tramvayda bulunanlar durumu polise bildirdi. Hemen durağa gelen polis ekipleri, E.F.'yi tramvay içerisinde gözaltına aldı. E.F. polis ekiplerine de mukavemet gösterirken, ters kelepçelenerek Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Güvenlik görevlisi ve şahitlik yapmak isteyen yolcular da ifade vermek üzere polis merkezine geldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından E.F. adliyeye sevk edildi. E.F. 'Kamu görevlisine görevini yaptırmama, kamu görevlisine mukavemet' suçlarından tutuklandı. E.F.'ye ayrıca, maske takmaması ve sosyal mesafeyi ihlal etmesi suçlarından para cezası kesildi.

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) -