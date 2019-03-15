Kocaeli 'Maskeli 5'ler' Yakalandı, Adliyeye Götürülürken Aşklarını İlan Ettiler

'Maskeli 5'ler' yakalandı, adliyeye götürülürken aşklarını ilan ettilerKocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda eve girerek hırsızlık yapan 5 kişi polisinin düzenlediği 'Maskeli 5'ler' operasyonu ile yakalandı.

'Maskeli 5'ler' yakalandı, adliyeye götürülürken aşklarını ilan ettiler



Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda eve girerek hırsızlık yapan 5 kişi polisinin düzenlediği 'Maskeli 5'ler' operasyonu ile yakalandı. Çete lideri olan 22 yaşındaki M.C.'nin hırsızlık suçundan 75 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. 5 kişi adliyeye sevk edilirken bazıları aşklarını ilan etti.



10 Şubat tarihinde İzmit ve Gebze'de 2 eve giren hırsızlar, 2 cep telefonu, 120 TL para ve yaklaşık 100 bin TL değerinde bir otomobili çaldı. Şikayet üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 'Maskeli 5'ler' ismini verdiği operasyonu başlattı. Polis, Gebze'den çalınan otomobilin izini sürdü. İstanbul'da bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıkları belirlenen kişilerin güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri tespit edildi. Polis, M.C., B.K.(22), E.Y.(21) ve E.Ü.'yü(22) yakalamak için çalışma başlattı.



YÜZLERİNİ KAPATIP, YÜRÜYÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER



Hırsızlık yaptıkları yerlerde güvenlik kameralarına yakalanmamak için tedbirli davrandıkları belirlenen kişilerin, yüzlerini kapadıkları ve kameraların önünden geçerken yürüyüş şekillerini değiştirdikleri belirlendi. Ayrıca telefon dinlemesine yakalanmamak için sürekli cep telefonu ve sim kart değiştirdikleri de tespit edildi. Yaklaşık 1 ay boyunca takip edilen zanlılardan E.Y., 13 Mart günü İstanbul Arnavutköy'de yakalandı. Gözaltına alınan E.Y.'nin üzerinden İstanbul Büyükçekmece ve Arnavutköy'de çaldıkları belirlenen 4 adet cep telefonu, 1 adet erkek kol saati ve 1 adet gümüş erkek yüzüğü ele geçirildi. Aynı gece Arnavutköy'de çete lideri olduğu belirlenen M.C. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan M.C., kaçarak saklanan B.K. ve E.Ü.'nün adreslerini gösterdi. Hırsızlık olaylarına karışan 4 kişiyi de yakalayan polis ekipleri, zanlıları Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Soruşturmada, çetenin 9 Mart tarihinde İstanbul Maltepe'de bir evden 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 3 bin 600 TL para ve 3 altın yüzük çaldıkları, ayrıca Tekirdağ'ın kapaklı ilçesinde farklı tarihlerde girdikleri 5 evden toplam 20 bin TL değerinde elektronik ve değerli eşya çaldıkları belirlendi.



ÇETEDE SABIKALI OLMAYAN YOK



Araştırmanın derinleştirilmesi üzerine Tekirdağ Kapaklı'da zanlılara yardımcı olan H.C.(22) de yakalandı. Çete lideri M.C.'nin hırsızlık suçundan 75 adet sabıka kaydı bulunduğu, 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. B.K.'nın hırsızlık suçundan 22 kaydının ve 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının, E.Y.'nin 41 sabıka kaydı ve 3 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının, E.Ü.'nün 29 sabıka kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının, H.C.'nin ise hırsızlık suçundan 5 sabıkasının olduğu belirlendi.



AŞKLARINI İLAN ETTİLER



Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 5 kişi araca bindirildikleri sırada zanlılardan B.K., Burçin, seni çok seviyorum aşkım diye bağırdı. Bunun üzerine M.C. de, Dilek, ben de seni çok seviyorum dedi. Araçlara bindirilen zanlılar adliyeye götürüldü.

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