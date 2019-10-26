Son Dakika Haberleri: Kocaeli mehmetçik için örüyorlar
Son Dakika Güncel Kocaeli mehmetçik için örüyorlar

Kocaeli mehmetçik için örüyorlar

36 dakika önce

İzmit'te kendilerine 'Melekler Örüyorö ismini veren kadınlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için atkı, bere ve boyunluk örüyor.

İzmit'te kendilerine 'Melekler Örüyorö ismini veren kadınlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için atkı, bere ve boyunluk örüyor. Türkan Gökalp, Mehmetçik için dua ettiklerini, yaklaşan kış ayları nedeniyle askerler için kıyafetler ördüklerini söyledi.

İzmit'te Türkan Gökalp, Aysel Köysu, Armağan Engin ve Çiçek Yeşilyurt yaklaşık 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek yürekleri ısıtan bir projeyi hayata geçirdi. Kendilerine 'Melekler Örüyor' ismini veren kadınlar, Türkiye'nin dört bir yanında giysi ihtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalışıyor. Soğuk kış günlerinde çocuklar üşümesin diye bere, eldiven ve boyunluk ören kadınlar, iyilikle örülen kıyafetleri kargo ile ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Bugüne kadar Şanlıurfa, Van, Mardin, Sivas gibi birçok şehre ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderen kadınlar, Kocaeli Gebze Kızılay Şubesi için de örülen 50 adet kıyafeti bir süre önce teslim etti.

ONLAR BİZİM EVLADIMIZ

Melekler Örüyor grubu, yaklaşan kış ayları için Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için atkı, bere ve boyunluk örmeye başladı. Grup adına konuşan Türkan Gökalp, Bizler de birer anne olarak Suriye'de görev yapan evlatlarımız için her saniye endişeleniyoruz. Onlar da bizim evladımız. Onların ayağına taş değmemesi için dualar ediyoruz. Sadece dua etmek bize yetmedi. Bu yüzden arkadaşlarımızla birlikte el emeği boyunluk örmek istedik. Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan tüm askerlerimiz için canımızı dişimize taktık ve elimizden geldiği kadar askerlerimiz için kıyafetler örmeye başladık. Ördüğümüz kıyafetleri harekatta görev yapan askerlerimize göndereceğiz. dedi.

Kocaeli mehmetçik için örüyorlar

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında açılan taciz ateşine karşılık verildi
Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren AP Milletvekili aşırı sağcı Angelo Ciocca cezalandırıldı HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den CHP'yi zora sokacak İstanbul çıkışı: Ders çıkarmadılar Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli mehmetçik için örüyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]