Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

51 dakika önce

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 askeri personel gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 askeri personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 9'u aktif görevde, 1'i ihraç, 3'ü emekli ve 2'si eski öğrenci olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 2 eski askeri öğrenci ve 10 astsubay olmak üzere 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslere sabah saat 06.30 sularında eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 2 emekli albay, 8 muvazzaf astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisi toplam 12 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 3 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
cumhuriyet, operasyon, fetö, kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı Gözü dönmüş gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:13:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]