Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
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Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

1 saat önce

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY örgütünün TSK yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9'u aktif görevde 15 askeri personelin yakalanması için Kocaeli merkezli 10 ile operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY örgütünün TSK yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9'u aktif görevde 15 askeri personelin yakalanması için Kocaeli merkezli 10 ile operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 9'u aktif görevde, 1'i ihraç, 3'ü emekli ve 2'si eski öğrenci olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 2 eski askeri öğrenci ve 10 astsubay olmak üzere 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslere sabah saat 06.30 sularında eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Devam eden operasyonlarda çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:36 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
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