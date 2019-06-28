Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ'da 25 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, Kocaeli Adliyesine götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonda 2 emekli albay, 8 muvazzaf astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alınmıştı.
Yakalama kararı çıkarılan zanlılardan 9'unun muvazzaf, birinin meslekten ihraç edilmiş, 3'ünün emekli asker, 2'sinin de eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:43 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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