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Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından salı günü 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Gözaltındaki şüphelilerden ihraç edilmiş 1 binbaşı, açıkta olan 1 yüzbaşı, ihraç edilmiş 2 üsteğmen ve muvazzaf 3 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında örgütün firari sözde il imamı Mehmet Akif Saka'nın kardeşi ihraç üsteğmen A. Saka'nın de olduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Süreç
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, açığa alınan bir yüzbaşı, görevinden ihraç edilen bir üsteğmen, 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:22 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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