Kocaeli Merkezli 12 İlde Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında asker ve sivillerin de olduğu 20 kişinin yakalanması için Kocaeli merkezli 12 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında asker ve sivillerin de olduğu 20 kişinin yakalanması için Kocaeli
merkezli 12 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u aktif görevde olan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 askeri okul eski öğrencisi ve 2 sivil mahrem abi olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın arından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube(KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara
, İstanbul
, izmir, Antalya
, Muğla
, Düzce
, Zonguldak
, Kars
, Hatay
, Kayseri
ve Adana
'nın da aralarında olduğu 12 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:11 Kaynak: İHA
Askere Giden Tayfun Erdoğan Babası Emrah'a Sitem Etti!
Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı
Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor