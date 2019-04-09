Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli 12 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli 12 İlde Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında asker ve sivillerin de olduğu 20 kişinin yakalanması için Kocaeli merkezli 12 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Kocaeli Merkezli 12 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında asker ve sivillerin de olduğu 20 kişinin yakalanması için Kocaeli merkezli 12 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u aktif görevde olan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 askeri okul eski öğrencisi ve 2 sivil mahrem abi olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın arından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube(KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, izmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana'nın da aralarında olduğu 12 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:11 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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