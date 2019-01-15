Kocaeli Merkezli 13 İlde Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon
34 dakika önce
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 13 ilde 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi.
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli
merkezli 13 ilde 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17'si görevde olan 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, Trabzon
, Yalova
, Muğla
, Konya
, Düzce
, Bursa
, Antalya
, Balıkesir
, Hakkari
ve Van
'da bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 22 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor. - İzmitkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:20 Kaynak: DHA
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