Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli... - Son Dakika

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Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli...
6 saat önce
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.
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