Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli... - Son Dakika

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı

FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor