Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli... - Son Dakika

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli...

6 saat önce

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli..., System.String[]

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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