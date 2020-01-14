Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı

7 saat önce

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı, System.String[]

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı Yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında aralarında zabıt katipleriyle infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Patates hatlar aracılığıyla mahrem adliye imamlarıyla görüştükleri iddiası

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, 2019 yılına ilişkin bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, FETÖ'yle irtibatlı ve iltisaklı 34 adliye ve cezaevi çalışanına yönelik bu sabah bir operasyon düzenlendiğini söyledi.

Şüphelilerin 2 mahrem adliye imamıyla "patates" hatlar aracılığıyla irtibat kurduklarını, defalarca görüştüklerini ve toplantılarda bir araya geldiklerini tespit ettiklerini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bir kısmında aynı askerlerde olduğu gibi ardışık arama tespit ettik. Bugün itibarıyla 34 kişiyle ilgili gözaltı talimatı verdik. Daha önce bunların bir kısmına hiç soruşturma açılmamış, bir kısmına da daha önce soruşturma yapılmış ama yeterli delil olmadığı için takipsizlik kararı verilmişti. Biz o takipsizlik kararını kaldırarak tekrar onları soruşturma kapsamına dahil ettik. Farklı illerde bunların çoğu. Daha önce Kocaeli'de görev yapmışlar. Kocaeli'de görev yaptıkları dönemdeki irtibatlarını tespit ettik."

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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