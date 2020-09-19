Kocaeli merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, Kocaeli, Manisa ve İzmir'de yapılan operasyonla şüpheliler Y.P, R.O. ve D.G'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, dolandırıcılık yoluyla alındıkları tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan bebek mamalarını İzmir'deki sahiplerine teslim etti.

Benzer suçlardan kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.