Kocaeli merkezli 3 ilde mobil bankacılık dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ekipler, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, 30 kişiden yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 19 şüpheliyi yakaladı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğunlukla yaşlıları arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kocaeli , İstanbul ve Bursa 'da, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları iddia edilen 19 zanlı gözaltına alındı.

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