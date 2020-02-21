Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

7 saat önce

Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurulan bir şirketin devlet desteği alınmasının ardından, hileli bir şekilde iflas ettirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce, Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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