Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı

10.11.2020 22:30
Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı, System.String[]

Kocaeli merkezi 3 ilde, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 4 aydır süren soruşturma kapsamında 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli merkezi 3 ilde, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 4 aydır süren soruşturma kapsamında 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 27 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli Bursa ve Sakarya illerinde belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Şahısların iş yeri, ev, arabalarında ve silah yapılan bir atölyede yapılan aramalarda, 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet değişik çap ve markalarda tabanca mermisi, 53 adet şarjör, 1 adet susturucu, 2 adet freze makinası, 1 adet sabit matkap, 1 adet torna makinesi, 2 adet bileme makinası ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Şüphelilerden 21'i serbest bırakıldı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika


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