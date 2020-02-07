Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 24 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 24 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli merkezli 4 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 24 zanlı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli merkezli 4 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri öne sürülen 24 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen söz konusu 24 kişi yakalandı.

Suç örgütü üyelerinin, müştekiler adına sahte olarak üretilen kimlik belgeleri ile bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyaladıkları, internet bankacılığı hesaplarına erişim sağladıkları ve banka hesaplarında bulunan paraları havale/EFT veya para çekme işlemleriyle hesaplarına aktardıkları saptandı. Şüphelilerin ayrıca, para bulunmayan hesaplarda da "hızlı ihtiyaç kredisi" çekerek müştekileri zarara uğrattıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ekonomideki iyileşmeler vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt
Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:48:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 24 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]