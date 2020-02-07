Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 24 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 4 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri öne sürülen 24 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen söz konusu 24 kişi yakalandı.

Suç örgütü üyelerinin, müştekiler adına sahte olarak üretilen kimlik belgeleri ile bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyaladıkları, internet bankacılığı hesaplarına erişim sağladıkları ve banka hesaplarında bulunan paraları havale/EFT veya para çekme işlemleriyle hesaplarına aktardıkları saptandı. Şüphelilerin ayrıca, para bulunmayan hesaplarda da "hızlı ihtiyaç kredisi" çekerek müştekileri zarara uğrattıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.