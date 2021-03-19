Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi - Son Dakika

Soruşturma kapsamında 16 Mart'ta 1'i görevde, 1'i emekli, 1'i ihraç 3 astsubay ile 6 eski askeri okul öğrencisi hakkında yakalama kararı verilmiş, polis ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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