Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

16.03.2022 09:50
Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY'ye yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY'ye yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içinde faaliyet yürüttükleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Antalya, Konya ve İstanbul'daki operasyonda; 1 doktor, 4'ü eski 5 askeri personel ve 1 özel sektör çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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