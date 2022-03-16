Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY'ye yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içinde faaliyet yürüttükleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Antalya, Konya ve İstanbul'daki operasyonda; 1 doktor, 4'ü eski 5 askeri personel ve 1 özel sektör çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.