Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 şahsa yönelik Kocaeli merkezli Ankara , Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli merkezli operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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