Kocaeli merkezli operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli merkezli operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

24.08.2022 07:38
Kocaeli merkezli operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 şahsa yönelik Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli merkezli operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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