Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyon: 11 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyon: 11 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyon: 11 gözaltı, System.String[]

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:41 Kaynak: İHA
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